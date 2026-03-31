إسرائيل تتحول لـ استهداف الاقتصاد الإيراني.. ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

02:14 ص 31/03/2026

إسرائيل وإيران

دخلت إسرائيل مرحلة جديدة في حربها مع إيران بعد أن أكملت ضرب جميع الأهداف العسكرية التي حددتها في بداية النزاع، ووجهت القيادة السياسية للجيش الإسرائيلي بالتحول لاستهداف الأهداف الاقتصادية للنظام الإيراني، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية بالتعاون مع الولايات المتحدة لتقليل القدرات العسكرية لإيران، والحد من التهديدات، بما في ذلك برامجها النووية وصواريخها الباليستية، وخلق الظروف التي قد تؤدي لسقوط النظام الإيراني، بحسب تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي.

ونفذت القوات الجوية الإسرائيلية مئات الغارات، وأسقطت أكثر من 13000 قنبلة على مواقع عسكرية وإنتاج أسلحة إيرانية، شملت أنظمة الدفاع الجوي، منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، مواقع إنتاج الأسلحة، بعض المنشآت النووية، ومقرات مختلفة.

كما أسفرت الضربات عن مقتل العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك القائد السابق للحرس الثوري علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، وعدد من القادة العسكريين الآخرين.

وأكد العميد بريغادير إفي دفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش سيكمل خلال أيام قليلة استهداف جميع الأصول الحيوية لصناعات الأسلحة الإيرانية والمواقع التي تُستخدم لتطوير أسلحة تهدد إسرائيل.

ويعتقد الجيش أن قدرات إنتاج الأسلحة الإيرانية قد تضررت بشكل كبير، مما أرجع إيران سنوات إلى الوراء، وقد تحقق هدف خلق الظروف لسقوط النظام الإيراني إلى حد بعيد، رغم أنه لا يزال غير واضح متى أو إذا كان الشعب الإيراني سينهض ضد حكومته، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأمرت القيادة الإسرائيلية، مع اكتمال ضرب معظم مواقع إنتاج الأسلحة، بتنفيذ ضربات على أهداف تسبب ضررًا اقتصاديًا للنظام الإيراني، شملت مؤخرًا البنية التحتية للغاز في جنوب إيران ومصنعي الصلب الكبيرين، بهدف إلحاق أضرار اقتصادية جسيمة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

واتفقت إسرائيل مع الولايات المتحدة، على الرغم من الضربات، على تعليق الضربات على البنية التحتية للطاقة، في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مواقع الطاقة الإيرانية ومنح إيران مهلة حتى 6 أبريل لقبول المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وتحاول أمريكا إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، فيما قدم الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية حول المضيق والجزر القريبة، بما فيها جزيرة خارك.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أنشيلوتي: الدفاع هو مفتاح تتويج البرازيل بكأس العالم
رياضة عربية وعالمية

أنشيلوتي: الدفاع هو مفتاح تتويج البرازيل بكأس العالم
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها