"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة

كتب : أحمد العش

10:47 م 30/03/2026

مياه الشرب

نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الاثنين، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تحذير من تلوث مياه الشرب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

حقيقة تلوث مياه الشرب بالقاهرة

وأكدت "الشركة" في بيان رسمي، أن مياه الشرب آمنة تمامًا وصالحة للاستخدام دون أي مخاطر، مشددة على عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة المتداولة عبر منصات غير رسمية.
وأوضحت الشركة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة في إنتاج المياه ومراقبتها، مشيرة إلى أن أي بيانات رسمية يتم الإعلان عنها من خلال القنوات المعتمدة فقط.
ودعت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين إلى التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عبر الخط الساخن 125 أو رقم الواتساب 01006665125.
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
