توفيت الفنانة فاطمة كشري مساء اليوم الأحد، بعد تعرضها لعدة أزمات صحية خلال السنوات الأخيرة من عمرها.

موعد ومكان جنازة الفنانة فاطمة كشري

وتقام الجنازة عقب صلاة ظهر الغد الاثنين، من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي.

وشاركت فاطمة السيد عوض الشهيرة بـ فاطمة كشري في عدد كبير من الأعمال الفنية وبالرغم من صغر مساحة أدوارها إلا أنها استطاعت أن تترك بصمات واضحة في أي عمل تظهر به.

أزمات الفنانة فاطمة كشري مع زوجها بسبب عملها في مجال الفن

قالت فاطمة كشري، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامجها المنسي، على قناة هي: أنا مفضلتش الفن على جوزي، وأنا قولتله أنا بحب الفن واتضربت كتير، وجوزي قالي يا تشتغلي بالنهار يا بالليل في المسرح فاخترت المسرح والجمهور بيديكي حقك وأسرة واحدة، واشتغلت 12 مسرحية، أنا بحب المسرح جدًا.

واستكملت:" جوزي ضربني كتير وإيدي اتجبست، وعشت معاه 37 سنة لغاية ما توفى وهو عنده 61 سنة.

اقرأ أيضا:



