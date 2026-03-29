نجوم الفن يصلون إلى مهرجان الأقصر للسينما عبر المراكب النيلية (صور)

كتب : معتز عباس

08:06 م 29/03/2026 تعديل في 08:09 م
    نجوم الفن على مراكب نيلية في مهرجان الاقصر
    خالد الصاوي يصل مهرجان الاقصر
    خالد الصاوي يرقص على الربابة
    خالد يوسف يصل مهرجان الاقصر
    احمد فتحي يصل مهرجان الاقصر

تصوير / إسلام فاروق:

شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الأحد أجواء احتفالية مميزة، حيث توجه عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن عبر المراكب النيلية لحضور حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

مراكب نيلية تنقل نجوم الفن إلى مهرجان الأقصر

وحضر عددً من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، محمود حميدة، خالد يوسف، أحمد فتحي، إلى جانب سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان، وعزة الحسيني.

كما حضر عدد من النقاد وصناع السينما، وسط أجواء فنية أضفتها فرق قدمت عروضًا من التراث والفلكلور الشعبي.

بدء مهرجان الأقصر للسينما

وانطلق حفل الافتتاح من داخل معبد الأقصر، تقديم الفنانة ياسمين الهواري بمشاركة الإعلامية تسنيم رابح، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل في مصر والدول الأفريقية العربية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من رموز الفن، من بينهم ريهام عبد الغفور والمخرج محمد أمين، بالإضافة إلى محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

