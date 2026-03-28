يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

10:51 م 28/03/2026
    يارا السكري
    يارا السكري

خطفت الفنانة الشابة يارا السكري الأنظار مجددًا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجران، بعدما شاركت جمهورها بصور جديدة من إطلالة أنيقة خلال تواجدها في أحد المطاعم.

وظهرت يارا السكري بإطلالة كاجوال راقية جمعت بين البساطة والأناقة، وهو ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة يارا السكري

وظهرت يارا بإطلالة شتوية ترتدي جاكيت جلدي أسود مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم أبرز ملامحها.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها الطبيعي وأناقتها، وجاءت كالتالي: "جميلة وروعة"، "زي القمر"، "الله على جمالك"، "منورة الدنيا".

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

أحدث أعمال يارا السكري السينمائية

تشارك الفنانة الشابة يارا السكري في فيلم "صقر وكناريا"، المقرر عرضه خلال عام 2026، إلى جانب محمد إمام وشيكو.

وتقدم يارا السكري شخصية مصممة أزياء تتمتع بروح مرحة وحيوية، وتجمعها قصة حب مع شخصية “صقر” التي يجسدها محمد إمام، في إطار كوميدي خفيف ومختلف عن أعمالها السابقة.

يارا السكري علي كلاي

