تسبب حطام ناتج عن اعتراض الدفاع الجوي في اندلاع حريق وإصابة 4 أشخاص في دبي.

أفادت سلطات مدينة دبي، أن حطامًا متساقطًا من عملية اعتراض جوي للدفاع الجوي تسبب في اندلاع حريق وإصابة أربعة أشخاص.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع إكس، أن السلطات في دبي استجابت لحريق اندلع في منزل مهجور في منطقة البدا بسبب حطام ناجم عن اعتراض جوي"، بحسب التايمز أوف إسرائيل.

وأضاف، أن 4 أشخاص بالقرب من المنزل أصيبوا بجروح طفيفة.

كانت مؤسسة البترول الكويتية، كشفت أن ناقلة نفط خام كويتية تعرضت لاستهدف إيراني أثناء وجودها بميناء دبي.

وأضافت المؤسسة، أن الاعتداء على الناقلة أسفر عن أضرار مادية واندلاع حريق مع احتمال تسرب نفطي.

في سياق متصل، أوضح الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.