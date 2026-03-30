البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"

كتب : مصراوي

10:42 م 30/03/2026

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المسؤولين الإيرانيين الذين يتفاوضون مع الولايات المتحدة يبدون أكثر عقلانية من قادة النظام السابقين، لكنها رفضت الكشف عن أسمائهم.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض -خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "يبدو هؤلاء الأشخاص أكثر عقلانية في الكواليس، وفي المحادثات الخاصة، ربما من بعض القادة السابقين الذين فارقوا الحياة".
ولم يُحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه بعدُ مع من يتواصلون في إيران بشأن الحرب، رغم ادعاء الرئيس بأن المفاوضات تسير على نحو جيد.
وتابعت المتحدثة أن أي التزامات من إيران ستُختبر لمحاسبتها، محذرةً من أن الجيش (الأمريكي) سيسعى فعلياً إلى قتلهم إذا اتضح أنهم غير مستعدين للتوصل إلى حل دبلوماسي بشروط ترامب.
واختتمت ليفيت تصريحاتها بالقول: "هذه فرصة تاريخية أخرى لإيران لتفعل الصواب وتتخلى عن طموحاتها النووية وتتوصل إلى اتفاق مع الرئيس. وإلا، فسوف تواجه مرة أخرى العواقب الوخيمة للقوات الأمريكية".
ورداً على سؤال حول إمكانية إرسال قوات برية إلى إيران، قالت ليفيت إن ترامب "من الواضح أنه لم يستبعد ذلك".
وأوضحت أن البنتاجون يهدف إلى تزويد الرئيس بخيارات، لكن هذا لا يعني أنه اتخذ قراراً نهائياً بعد.
وبخصوص ما إذا كان الرئيس سيطلب موافقة الكونجرس قبل إرسال قوات إلى إيران، قالت إن الإدارة ستلتزم دائماً بسيادة القانون، وأن ترامب يكنّ احتراماً كبيراً للكونجرس.
وأضافت أن بعض أعضاء الكونجرس تلقوا "إحاطات" حول الحرب بناءً على طلبهم.
وسُئلت ليفيت عما إذا كان الرئيس سيُنهي العمليات العسكرية إذا تحققت أهداف الولايات المتحدة من الحرب، لكن يبقى المرور عبر مضيق هرمز صعباً، فأكدت أن الأهداف الأساسية واحدة وهي تدمير الأسطول الإيراني والصواريخ الباليستية، وتفكيك البنية التحتية الدفاعية التي تُنتج هذه الأسلحة، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وتضيف أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح المضيق، لكن الأهداف الأساسية محددة بوضوح.
وأعربت ليفيت عن تفاؤلها بشأن الحرب في إيران، ساعيةً لطمأنة الرأي العام الأمريكي بأن المفاوضات لا تزال جارية، على عكس ما يُشاع.
وتقول ليفيت إن القيادة الإيرانية - ما تبقى منها - "تزداد رغبةً" في التفاوض.
وتُصر ليفيت على أن تصريحات مماثلة من مسؤولين إيرانيين ما هي إلا "مُناورات علنية"، وأن المحادثات الخاصة مع الإيرانيين "مختلفة تمامًا".
وقالت إن ترامب صرّح منذ البداية أن العملية في إيران ستستمر من أربعة إلى ستة أسابيع إجمالًا، ولا يزال هذا رأيه.
واختتمت: "نحن اليوم في اليوم الثلاثين (للحرب).

كارولين ليفيت البيت الأبيض إيران مفاوضات إيرانية أمريكية

أحدث الموضوعات

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
أخبار مصر

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها