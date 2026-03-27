غازل أحمد تيمور زوجته الفنانة مي عز الدين، بعدما نشرت صور جديدة عبر صفحتها على "انستجرام" في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا.

وكتب أحمد تيمور على صور مي عز الدي: "الدنيا نورت بحلاوتك يا أحلى ما في الدنيا".

تفاصيل خضوع مي عز الدين لعملية جراحية

كشفت الفنانة مي عز الدين عن كواليس خضوعها لعملية جراحية مؤخرا، وقامت بطمئنة الجمهور والمتابعين عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

وكتبت مي عز الدين: "ألف شكر للجراح اللي قام بعمليتي، وطاقمه الطبي كله، بشكركم من كل قلبي بالذات انها عملية مكانتش سهلة الحمد لله".

وأضافت: "وشكرا دكتور حسام غنيم لاهتمامك ومتابعتك لحالتي من لحظة دخولي المستشفى".

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

