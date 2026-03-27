زوج مي عز الدين يغازلها برسالة رومانسية على السوشيال ميديا

كتب : مروان الطيب

10:13 م 27/03/2026

أحمد تيمور ومي عز الدين

غازل أحمد تيمور زوجته الفنانة مي عز الدين، بعدما نشرت صور جديدة عبر صفحتها على "انستجرام" في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا.
وكتب أحمد تيمور على صور مي عز الدي: "الدنيا نورت بحلاوتك يا أحلى ما في الدنيا".

تفاصيل خضوع مي عز الدين لعملية جراحية

كشفت الفنانة مي عز الدين عن كواليس خضوعها لعملية جراحية مؤخرا، وقامت بطمئنة الجمهور والمتابعين عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".
وكتبت مي عز الدين: "ألف شكر للجراح اللي قام بعمليتي، وطاقمه الطبي كله، بشكركم من كل قلبي بالذات انها عملية مكانتش سهلة الحمد لله".
وأضافت: "وشكرا دكتور حسام غنيم لاهتمامك ومتابعتك لحالتي من لحظة دخولي المستشفى".

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

اقرأ أيضا:

بعد عودته.. تعرف على إيراد فيلم "سفاح التجمع" بطولة أحمد الفيشاوي

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي

أحمد تيمور مي عز الدين نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل حريق هائل داخل عمارة سكنية في حلوان
حوادث وقضايا

تفاصيل حريق هائل داخل عمارة سكنية في حلوان
الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
أخبار مصر

الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل
حوادث وقضايا

بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل
الحوثيون: أيدينا على الزناد للتدخل إذا استخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات
شئون عربية و دولية

الحوثيون: أيدينا على الزناد للتدخل إذا استخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات
فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
نصائح طبية

فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

