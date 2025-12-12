محمد القس يشارك في تقديم "واحد من الناس" مع عمرو الليثي على قناة الحياة‎

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إلى أقوى رجل وأكثرهم طموحًا في العالم، أحبك وأتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا جدًا، غاليا وآدم محظوظان جدًا بوجود أب رائع مثلك".

وتشارك هاجر أحمد في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "أب ولكن" الذي تتكون أحداثه من 15 حلقة.

مسلسل "أب ولكن" من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسمين أحمد كامل، والعمل يتناول قضايا حساسة تتعلق بالطلاق وقانون الرؤية.