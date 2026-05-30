أجرت لجنة فنية من نقابة المهندسين بالإسماعيلية معاينة ميدانية للعقار رقم 110 بمنطقة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، وذلك عقب الحريق الذي اندلع به مؤخرًا، للوقوف على حالته الإنشائية وتقييم حجم الأضرار الناتجة عنه، في إطار دور النقابة الاستشاري ودعمها للجهات التنفيذية بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

لجنة هندسية برئاسة نقيب المهندسين

وترأس اللجنة المهندس محمد عبد الرحمن سليمان، نقيب مهندسي الإسماعيلية، وشارك في أعمال المعاينة الأستاذ الدكتور المهندس هلال عبد القادر، أستاذ المنشآت الخرسانية، والدكتورة المهندسة سماح المحمدي، وكيل وزارة الإسكان بالإسماعيلية، والمهندسة غادة البنا، وكيل نقابة المهندسين بالإسماعيلية، إلى جانب المهندس شريف رشاد والمهندس الاستشاري أحمد إسماعيل، أعضاء مجلس النقابة.

فحص شامل لآثار الحريق

وقامت اللجنة خلال المعاينة بفحص آثار الحريق داخل العقار، وتقييم مدى تأثر العناصر الإنشائية والهيكل الخرساني، بما يضمن تحديد الحالة الفعلية للمبنى، تمهيدًا لإعداد تقرير فني هندسي يتضمن الرأي الفني والتوصيات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

إعداد تقرير فني لتحديد سلامة العقار

وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف من المعاينة هو الوصول إلى تقييم هندسي دقيق يساعد الجهات المختصة في اتخاذ القرار المناسب بشأن العقار، بما يضمن أعلى درجات السلامة للسكان والمباني المجاورة.

دعم فني مجاني لخدمة المجتمع

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن سليمان أن نقابة المهندسين بالإسماعيلية تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية في خدمة المجتمع، وتحرص على التدخل في القضايا والمشكلات الهندسية التي تمس المواطنين، من خلال نخبة من الاستشاريين والخبراء.

وأضاف أن النقابة تقدم الدعم الفني والاستشاري في مثل هذه الحالات دون أي مقابل، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم الجهات التنفيذية بالمحافظة.

استمرار الدور المجتمعي للنقابة

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في معالجة المشكلات الهندسية والإنشائية المختلفة، وتسخير خبرات أعضائها بما يحقق سلامة المواطنين ويحافظ على المنشآت داخل محافظة الإسماعيلية.