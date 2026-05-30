بالصور..يوسف وهبي يتصدر التريند بسبب نيكولاس كيدج و"Spider-Noir"

كتب : مروان الطيب

09:13 م 30/05/2026 تعديل في 09:17 م
    النجم العالمي نيكولاس كيدج
    بوسترات دعائية للمسلسل
    مسلسل سبايدر مان نوير
    نيكولاس كيدج في كواليس المسلسل
    بوستر المسلسل
    نيكولاس كيدج
    يوسف وهبي على طريقة الفوتوشوب (1)
    يوسف وهبي على طريقة الفوتوشوب (2)
    سبايدر مان نوير

تصدر الفنان الراحل يوسف وهبي محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل الأبطال الخارقين "Spider- Noir" بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.

وشبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين نيكولاس كيدج في نسخة المسلسل بالأبيض والأسود وبين الفنان الراحل يوسف وهبي.

إذ قام العديد منهم بتعديل صور النجم نيكولاس كيدج بأحداث المسلسل بوجه الفنان يوسف وهبي، ولاقت الصور رواجا كبيرا خلال الساعات الماضية.

ويحقق مسلسل الأبطال الخارقين "Spider-Noir" نجاحا كبيرا على منصة "Prime" الذي بدأ عرضه مؤخرا يوم 27 مايو الجاري و وسط إشادات كبيرة من الجماهير والنقاد.

ويتم عرض المسلسل بنسختين هما نسخة بالألوان الطبيعية، ونسخة بالأبيض والأسود إذ تدور أحداث المسلسل في ثلاثينيات القرن الماضي.

آخر مشاركات نيكولاس كيدج

وكانت آخر مشاركات النجم نيكولاس كيدج على شاشة السينما بفيلم الرعب " The Carpenter's Son" عام 2025.

أعمال ينتظر عرضها نيكولاس كيدج قريبا

يشارك نيكولاس كيدج بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "The Prince" المقرر عرضه مطلع شهر يونيو المقبل.

أنغام في الرياض.. كواليس التجهيزات النهائية لحفلها بعيد الأضحى (صور)
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
