بالصور- روجينا مع أشرف زكي يستمتعان بالإجازة في برشلونة

أنغام في الرياض.. كواليس التجهيزات النهائية لحفلها بعيد الأضحى (صور)

تصدر الفنان الراحل يوسف وهبي محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل الأبطال الخارقين "Spider- Noir" بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.

وشبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين نيكولاس كيدج في نسخة المسلسل بالأبيض والأسود وبين الفنان الراحل يوسف وهبي.

إذ قام العديد منهم بتعديل صور النجم نيكولاس كيدج بأحداث المسلسل بوجه الفنان يوسف وهبي، ولاقت الصور رواجا كبيرا خلال الساعات الماضية.

ويحقق مسلسل الأبطال الخارقين "Spider-Noir" نجاحا كبيرا على منصة "Prime" الذي بدأ عرضه مؤخرا يوم 27 مايو الجاري و وسط إشادات كبيرة من الجماهير والنقاد.

ويتم عرض المسلسل بنسختين هما نسخة بالألوان الطبيعية، ونسخة بالأبيض والأسود إذ تدور أحداث المسلسل في ثلاثينيات القرن الماضي.

آخر مشاركات نيكولاس كيدج

وكانت آخر مشاركات النجم نيكولاس كيدج على شاشة السينما بفيلم الرعب " The Carpenter's Son" عام 2025.

أعمال ينتظر عرضها نيكولاس كيدج قريبا

يشارك نيكولاس كيدج بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "The Prince" المقرر عرضه مطلع شهر يونيو المقبل.

اقرأ أيضا:

في 3 أيام.. فيلم 7Dogs يتجاوز 6 ملايين دولار و887 ألف تذكرة عربيًا





ماجد المهندس ينفي شائعة انفصال أصالة وفائق حسن (ماذا قال؟)



