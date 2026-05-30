أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، احتفاءً بمرور عام على انطلاق إذاعة "دراما إف إم"، عن عودة قيثارة الإذاعة الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر إلى الميكروفون مجددًا لتقديم فترة مفتوحة على الهواء، وذلك في خطوة تعكس الاحتفال بالنجاح الذي حققته الإذاعة خلال عامها الأول.

وتأتي هذه العودة لأول مرة منذ سنوات، ضمن فعاليات الاحتفال السنوي بالإذاعة التي انطلقت لترسخ حضورًا مميزًا في المشهد الإذاعي المصري.

فترة مفتوحة تتواصل لمدة ساعتين ورسائل من المستمعين

قالت الإذاعية فاطمة حسن، رئيسة إذاعة دراما إف إم، إن الفترة المفتوحة تبدأ في الواحدة ظهرًا وتستمر لمدة ساعتين، وتتخللها مجموعة من المواد الدرامية التي لاقت استحسان جمهور الميكروفون.

وأضافت أن الفقرة تتضمن أيضًا استقبال مكالمات المستمعين وآرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، بما يعزز التواصل بين الإذاعة وجمهورها.

حوارات مع نجوم الدراما الإذاعية

أشارت رئيسة الإذاعة إلى أن الفترة تشمل حوارات متنوعة مع نجوم الميكروفون، من شركاء مسيرة النجاح، ومن بينهم الفنانون صفاء أبو السعود، وأحمد فؤاد سليم، وإنعام الجريتلي.

وتأتي هذه الحوارات في إطار توثيق تجربة الإذاعة مع رموز الدراما الصوتية الذين ساهموا في إثراء محتواها منذ انطلاقها.

إطلاق الإذاعة وجدول بثها اليومي

يُذكر أن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كان قد أطلق إذاعة "دراما إف إم" في عيد الإعلاميين الموافق 31 مايو 2025، أي قبل عام من الآن، في خطوة استهدفت دعم المحتوى الدرامي الإذاعي.

وتبث الإذاعة على مدار 12 ساعة يوميًا، من الثالثة فجرًا وحتى الثالثة عصرًا، عبر الموجة 91.5 إف إم، في إطار خطة بث منتظمة.

مصر رائدة الإنتاج الدرامي الإذاعي في المنطقة

قال الإذاعي عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة، إن الإذاعة المصرية تُعد صاحبة أكبر إنتاج من الدراما الإذاعية في أفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط، بما يعكس تاريخها الممتد في هذا المجال.

وأوضح أن إذاعة دراما إف إم تقدم نحو 2000 مسلسل إذاعي متميز يوميًا عبر موجاتها، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها واستطاعت جذب شريحة واسعة من المستمعين.

