وجه الدكتور والداعية الإسلامي مظهر شاهين، رسالة للنجم محمد رمضان مؤكدا أنه أنجح نجم في جيله.

رسالة مظهر شاهين لرمضان

وقال مظهر شاهين في بيان صحفي: "محمد رمضان هو أنجح نجم في جيله والأكثر جماهيرية وتأثيرا وحضورا.. وأتمنى أن يختار أعماله بعناية أكبر لأن الموهبة والنجاح الكبير يضعان على صاحبهما مسؤولية أكبر.. والجمهور ينتظر دائما ما يليق بمكانته ونجوميته".

أحداث فيلم أسد

ويعرض لمحمد رمضان حاليا بالسينمات فيلم أسد وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، حيث يروي قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

