وفاة والد مطرب المهرجانات حمو بيكا في رابع أيام عيد الأضحى

كتب : مصراوي

07:46 م 30/05/2026 تعديل في 09:23 م

توفى منذ قليل والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك حمو بيكا جمهوره الخبر من خلال منشور عبر حسابه، ونشر صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور.

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي حرص على مواساته:" الف رحمة، ربنا يغفرله، ربنا يصبركم، رحل في أيام جميلة".

براءة حمو بيكا من اتهامات السرقة

وكانت طاردت حمو بيكا اتهامات بالسرقة، عقب تحرير الطبيب عصام عدوي بلاغاً ضد مؤدي أغاني المهرجانات في قسم شرطة أول أكتوبر، متهماً إياه بسرقة عدد من المنقولات من فيلا كانت مؤجرة له، إلى جانب وجود تلفيات في الحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلاً عن عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام.

وأعلن الطبيب في وقت لاحق انتهاء الأزمة مع حمو بيكا بالطريقة الودية، مؤكداً التزامه في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار وأمانته في نقل العفش.

وأكد صاحب الفيلا أن عدم حضوره وقت نقل الأثاث تسبب في حدوث اللبس الذي أدى إلى تحرير البلاغ

