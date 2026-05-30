أوصت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها بعدم السفر إلا للضرورة إلى كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وذلك في ضوء التطورات الصحية المرتبطة بفيروس إيبولا.

دعوة إلى توخي الحذر

ودعت الوزارة في بيان لها، المواطنين الإماراتيين الموجودين في هذه الدول إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة والسلطات المحلية.

وأكدت الخارجية الإماراتية أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتشار فيروس إيبولا في المناطق المتأثرة.

مخاوف من انتشار إيبولا

تتزايد المخاوف العالمية من استمرار انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة منذ بدء تفشي المرض في منتصف مايو بشرق البلاد، وأظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه حتى أمس الجمعة جرى تسجيل 1077 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، إلى جانب 121 حالة إصابة مؤكدة.