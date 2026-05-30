حسم النادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز السابق والذي أنهي علاقته مع النادي السماوي لعدم الاتفاق علي الأمور المادية حول تجديد عقده.

وأصبح ماييلي لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع نادي بيراميدز وبات بمقدوره الانتقال لأي فريق آخر دون أن يحمّل خزينة هذا الفريق أموالاً طائلة.

عبد الحفيظ يلغي فكرة ضم ماييلي

وكشف مصدر في النادي الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراء كانوا يخططون في بداية هذا الموسم لضم ماييلي في الصيف القادم إلا أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة أوقف هذا التخطيط.

وأوضح : عبد الحفيظ أبلغ مسئولو الأهلي أنه غير متحمس لفكرة ضم ماييلي حتى لو كانت الصفقة لن تكلف خزينة النادي الكثير من المال وذلك بسبب التحفظ علي سن اللاعب.

ويبلغ ماييلي 33 عامًا ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن المهاجم الكونغولي اقترب من الانتقال لأحد الدوريات العربية في الموسم المقبل.

