مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
22:00

الجيش الملكي

جميع المباريات

إعلان

موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

05:54 م 30/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي في مطار القاهرة
  • عرض 9 صورة
    الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي (7)
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي (5)
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي (9)
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي (10)
  • عرض 9 صورة
    فيستون ماييلي يحتفل بهدفه في مرمى نهضة بركان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم النادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز السابق والذي أنهي علاقته مع النادي السماوي لعدم الاتفاق علي الأمور المادية حول تجديد عقده.

وأصبح ماييلي لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع نادي بيراميدز وبات بمقدوره الانتقال لأي فريق آخر دون أن يحمّل خزينة هذا الفريق أموالاً طائلة.

عبد الحفيظ يلغي فكرة ضم ماييلي

وكشف مصدر في النادي الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراء كانوا يخططون في بداية هذا الموسم لضم ماييلي في الصيف القادم إلا أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة أوقف هذا التخطيط.

وأوضح : عبد الحفيظ أبلغ مسئولو الأهلي أنه غير متحمس لفكرة ضم ماييلي حتى لو كانت الصفقة لن تكلف خزينة النادي الكثير من المال وذلك بسبب التحفظ علي سن اللاعب.

ويبلغ ماييلي 33 عامًا ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن المهاجم الكونغولي اقترب من الانتقال لأحد الدوريات العربية في الموسم المقبل.

اقرأ أيضا :

مصدر يكشف موقف فيستون مايلي الأخير مع بيراميدز الموسم المقبل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي اخبار الاهلى ماييلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

القمر الأزرق الصغير يزين السماء في هذا الموعد.. ما سر الظاهرة؟
علاقات

القمر الأزرق الصغير يزين السماء في هذا الموعد.. ما سر الظاهرة؟
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

تقارير أمريكية: صاروخ صيني وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
شئون عربية و دولية

تقارير أمريكية: صاروخ صيني وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
ساكا في مواجهة ديمبلي.. تشكيل أرسنال وباريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

ساكا في مواجهة ديمبلي.. تشكيل أرسنال وباريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال
ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
نصائح طبية

ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان