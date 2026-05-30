كشفت الفنانة روجينا عن استمتاعها بالإجازة رفقة زوجها الفنان أشرف زكي وبناتها مريم ومايا في مدينة برشلونة.

نشرت روجينا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الرحلة عبر حسابها على "انستجرام"، إذ ظهرت وهي تتجول بعدد من الشوارع هناك رفقة زوجها وبناتها وكتبت على الصور: "مرحبا بينيتو وبرشلونة".

روجينا تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها

احتفلت الفنانة روجينا مؤخرا بخطوبة ابنة شقيقتها ملك، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشرت روجينا مقطع فيديو من كواليس الخطوبة عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع زوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم، والتقطوا العديد من الصور مع العروسين.

وكتبت روجينا على الفيديو: "ألف مليون مبروك ملك واحمد الخطوبة ربنا يسعدكم احلى البنات قلب خالتو".

كما ظهرت روجينا في الفيديو وهي في وصلة رقصة مع ابنة شقيقتها والسعادة تغمرها بارتباطها.

آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حد أقصى" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول صباح التي تنقلب حياتها رأساً على عقب حين يُودع في حسابها مبلغ ضخم يزج بها في دهاليز غسيل الأموال. وبين مطاردة عصابة لا ترحم وضغوط اجتماعية خانقة، تخوض مع زوجها رحلة قاسية لاختبار الثقة والتحمل، لتثبت الأحداث كيف يمكن لقرار عابر أن يدفع بالإنسان نحو حافته القصوى.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، كريم أشرف زكي، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج مايا أشرف زكي.

