نعت سالي حلمي، شقيقة النجم أحمد حلمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والدتها التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 29 مايو الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

سالي حلمي تنعى والدتها

ونشرت سالي صورة لوالدتها، وعلقت بكلمات مؤثرة: "أمي في ذمة الله.. من أصعب الكلمات اللي ممكن تكتبها في حياتك على غالي، لكن حقيقي دي من اكتر الكلمات اللي طبطبت على قلبي ولو كان العقل والقلب بيتكلموا كانوا قالولي هو فيه أحلى من كدا؟".

وتابعت "قطعة من قلبك في ذمة الله، استودعتك ربي أمي.. وقلب أمي.. وجسد أمي.. فارحمها واغفر لها وسامحها وتقبل منها صالح الأعمال واجعل تعبها في ميزان حسناتها، وأعني على برها بعد مماتها لآخر أنفاسي. فضلا وليس أمرا أسألكم الدعاء لها".

أول منشور لـ أحمد حلمي بعد وفاة والدته

كان أحمد حلمي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أول منشور له بعد وفاة والدته: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الغالية سمية محمد فريد الجندي، وقد تم تلقي العزاء بالمقابر ولا يوجد عزاء آخر. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وخرجت جنازة الراحلة من مسجد ناصر في مدينة بنها بعد أداء صلاة الجنازة عليها، ودُفنت في مقابر الأسرة.

