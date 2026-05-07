نشرت الفنانة مايا دياب صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت مايا دياب في الصور مرتدية قميص رجالي على جيب قصيرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكتبت مايا دياب على الصور: "من عشاء ليلة أمس".

مايا دياب تستمتع بالإجازة في مدينة الجونة

كشفت الفنانة مايا دياب عن استمتاعها بوقتها في مدينة الجونة مؤخرا، نشرت مايا دياب صورا من كواليس رحلتها عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت مايا دياب في الصور مرتدية إطلالة رياضية أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مايا دياب لديها تجربة وحيدة على شاشة السينما

شاركت الفنانة مايا دياب بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "أسد وأربع قطط" عام 2007، ويعتبر تجربتها الوحيدة على شاشة السينما.

تدور أحداث الفيلم حول النقيب (شبل ضرغام) الذي يكلف بعملية تأمين حفل كبير بأحد الفنادق يحييه أعضاء فريق (الفوركاتس)، وأثناء الحفل تحدث جريمة قتل، ويكون الشاهد الوحيد على هذه الجريمة هو هذا الفريق، فيقوم (شبل) باصطحاب أعضاء الفريق للحياة في منزل عمه بمنطقة (إمبابة)، ومن هنا تحدث العديد من المواقف الكوميدية.

وشارك ببطولة الفيلم كل من هاني رمزي، حسن خسني، رايا شماعي، إليانا أبي ضاهر، تأليف سامح سر الختم ومحمد نبوي، إخراج سامح عبد العزيز.

