خرجت الفنانة زينة عن صمتها بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية، عن رفعها دعوى قضائية لزيادة النفقة، وهو ما نفته زينة.

وكتبت زينة عبر خاصية الاستوري على "انستجرام": "منتهى الرخص حتى في الكذب، ها ارفع قضية في العيد والمحاكم إجازة طب ازاي؟".

وتابعت: "ده انا لو هرفع قضية على خروف هستنى لبعد العيد، طب حتى احترموا حالة الحداد اللي انا فيها زودتوها أوي".

وفاة شقيق زينة

أعلنت زينة وفاة شقيقها، في شهر فبراير الماضي وكتبت على حسابها بـ "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

أقيمت صلاة جنازة إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، بمسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة، وذلك عقب وفاته.

اخر مشاركات زينة على شاشة السينما بفيلم "بنات الباشا" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول العثور على جثمان نادية داخل مركز تجميل شهير في طنطا، وبينما يحاول صاحب المركز التستر على الواقعة، تتورط زميلات نادية في سباق مع الزمن لدفنها سرا، لكن المخطط يتعثر، ليدخلوا في مواجهة مع أسرارهن ومخاوفهن.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مجدي، ناهد ىالسباعي، تارا عبود، مريم الخشت، رواية نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج محمد العدل.

