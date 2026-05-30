أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، انتهاء تصوير فيلم "البوليفارد" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر تركي صورة من كواليس التصوير عبر صفحته على "X" وكتب: "اليوم آخر يوم تصوير فيلم البوليفارد للمخرج محمد الملا".

تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل تركي آل الشيخ الاحتفال بنجاح فيلم "7 Dogs" الذي بدأ عرضه مؤخرا بالسينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر.

وكشف تركي خلال الساعات الماضية عن تحقيق الفيلم إيرادات بلغت 6.115.980 مليون دولار خلال 3 أيام فقط من عرضه.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

تركي آل الشيخ يروج لنزال "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ مؤخرا عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

