يشهد العالم، يوم الأحد المقبل، ظاهرة فلكية نادرة تعرف باسم "القمر الأزرق الصغير" أو "الميكرومون"، حيث يظهر القمر المكتمل في أبعد نقطة له عن الأرض خلال العام، ليبدو أصغر حجما وأقل سطوعا من المعتاد.

ما هي ظاهرة "القمر الأزرق"؟

وتحدث ظاهرة "القمر الأزرق" عادة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، عندما يظهر قمر مكتمل ثان خلال الشهر الميلادي نفسه، وكان الأول من مايو قد شهد أول قمر مكتمل لهذا الشهر، وفقا لموقع CNN.

وبحسب التقديرات الفلكية، فإن القمر المكتمل المقبل سيصل إلى مسافة تقدر بنحو 406,135 كيلومترا من الأرض، نتيجة الطبيعة غير الدائرية لمدار القمر، ما يجعله يبدو أقل إضاءة وحجما مقارنة بالقمر المعتاد.

وتعد هذه الظاهرة عكس "القمر العملاق"، الذي يظهر عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، فيبدو أكبر حجما وأكثر سطوعا.

ومن جانبه، أوضح جيانلوكا ماسي، من مشروع التلسكوب الافتراضي، والذي يقدم بثا مباشرا من إيطاليا، أن القمر الصغير المنتظر يوم الأحد سيكون أصغر بنسبة تقارب 6%، وأقل سطوعا بنحو 10% مقارنة بمتوسط سطوع القمر المكتمل الطبيعي.

