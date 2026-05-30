انتقد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بشأن الاعتراض على سؤاله حول اختيارات قائمة المنتخب، معتبرًا أن القضية تتجاوز حدود كرة القدم إلى ما وصفه بثقافة أوسع ترتبط برفض المساءلة والنقاش العام.

وقال "عيسى" خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إن العلاقة بين الرياضة والسياسة تبدو أكثر تشابكًا مما يُعتقد، رغم أن المبدأ النظري يفترض الفصل بينهما، موضحًا أن الواقع خاصة في المجتمعات العربية، يكشف عن تداخل واضح بين المجالين، وأن كرة القدم كثيرًا ما تعكس طبيعة المناخ السياسي والاجتماعي السائد.

إبراهيم عيسى: تصريحات حسام حسن تثير نقاشًا حول المساءلة

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن تصريحات حسام حسن، التي أكد فيها أن اختيار اللاعبين حق أصيل للمدير الفني ولا يجوز مساءلته بشأنه، تعكس نمطًا متكررًا لدى عدد من المسؤولين في مختلف المجالات، يقوم على اعتبار القرارات الشخصية بمنأى عن النقاش أو المراجعة.

وأكد أن مسؤولية المدير الفني في اختيار اللاعبين لا تعني إعفاءه من الأسئلة أو النقد، موضحًا أن من حق الجماهير ووسائل الإعلام والرأي العام الاستفسار عن أسباب الاستبعاد والاختيار، كما يحدث في مختلف دول العالم ومع أكبر المدربين والأجهزة الفنية.

حق السؤال لا يتعارض مع مسؤولية اتخاذ القرار

شدد "عيسى" على أن المساءلة لا تعني سحب الصلاحيات من المسؤول، وإنما تمثل جزءًا طبيعيًا من ممارسة العمل العام، مضيفًا أن كل مسؤول يمتلك حق اتخاذ القرار، لكنه في المقابل مطالب بتوضيح أسبابه والدفاع عنه أمام الجمهور.

وأضاف أن فكرة "لا تسألني عن اختياراتي" تتعارض مع أبسط قواعد الإدارة الحديثة، معتبرًا أن حق السؤال والنقاش والاختلاف يمثل أحد الحقوق الأساسية للرأي العام.

استدعاء مواقف سابقة من تاريخ الكرة المصرية

استعاد الإعلامي إبراهيم عيسى، في سياق حديثه، واقعة شهيرة تعود إلى سنوات سابقة عندما اعترض حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن على استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني في عهد المدير الفني الراحل محسن صالح، مؤكدًا أن هذه الواقعة جرى تناولها إعلاميًا على نطاق واسع آنذاك.

وأشار إلى أن تاريخ كرة القدم المصرية شهد على الدوام نقاشات واعتراضات وأسئلة بشأن اختيارات المديرين الفنيين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وأن الجدل حول القوائم واللاعبين يعد جزءًا طبيعيًا من الحياة الرياضية.

التفريق بين نقد المدرب وتشجيع المنتخب

أكد "عيسى" أن الاختلاف مع المدير الفني أو الاعتراض على قراراته لا ينبغي أن يتحول إلى موقف سلبي من المنتخب الوطني، مشددًا على ضرورة الفصل بين تقييم أداء المسؤول وبين دعم الكيان الذي يمثله.

وأوضح أن منتخب مصر يظل منتخبًا وطنيًا يمثل الدولة والجماهير، بغض النظر عن هوية المدير الفني أو طبيعة الخلافات حول اختياراته، معتبرًا أن تشجيع المنتخب لا يتناقض مع ممارسة النقد أو إبداء الرأي في أداء الجهاز الفني.

رفض ربط الانتماء الوطني بالمواقف من المسؤولين

انتقد إبراهيم عيسى، ما وصفه بمحاولات الخلط بين تأييد المسؤول أو معارضته وبين الموقف من الوطن، مؤكدًا أن الانتماء الوطني لا يجب أن يرتبط بالاتفاق أو الاختلاف مع الأشخاص.

وأشار إلى أن بعض المتابعين يتعاملون مع النجاح أو الفشل الرياضي باعتباره انعكاسًا لمواقفهم من شخصيات بعينها، وهو ما اعتبره سلوكًا غير صحي يخلط بين الشأن العام والانفعالات الشخصية.

انتقادات للمبالغة في توصيف الإنجازات الرياضية

تطرق "الإعلامي" إلى الحديث عن فرص منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم، معتبرًا أن التأهل في ظل زيادة عدد المنتخبات المشاركة لا ينبغي وصفه باعتباره إنجازًا استثنائيًا، وإنما نجاحًا رياضيًا يجب تقييمه وفق معايير واقعية.

وأوضح أن المبالغة في توصيف الإنجازات الرياضية تخلق توقعات غير دقيقة لدى الجماهير، داعيًا إلى التعامل مع النتائج الرياضية بقدر من الموضوعية بعيدًا عن التهويل أو التقليل.

الرياضة ليست مقياسًا لقوة الدول

أكد "عيسى" أن نجاح المنتخبات أو الأندية في البطولات الرياضية لا يمكن اعتباره مؤشرًا مباشرًا على قوة الدول أو نجاح حكوماتها، مشيرًا إلى أن كرة القدم تظل نشاطًا رياضيًا مستقلًا عن مؤشرات القوة السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف أن توظيف الانتصارات الرياضية في الصراعات السياسية أو اعتبار الهزائم انعكاسًا لفشل الحكومات يمثل خلطًا غير صحيح بين المجالين، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الرياضة كمساحة للتنافس والمتعة بعيدًا عن الاستقطاب السياسي.

دعوة لاحترام النقد وحق الاختلاف

دعا الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في ختام حديثه، إلى ترسيخ ثقافة تقبل النقد وحق الاختلاف، سواء في المجال الرياضي أو في غيره من المجالات، مؤكدًا أن المساءلة لا تنتقص من صلاحيات المسؤول، بل تعزز من شفافية الأداء وجودة القرارات.

وشدد "عيسى" على أن حق المواطنين في السؤال والمراجعة وإبداء الرأي يجب أن يظل قائمًا، باعتباره أحد الأسس الضرورية لأي نقاش عام يتعلق بأداء المسؤولين وقراراتهم.

