شاركت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، متابعيها على السوشيال ميديا دعاءً مؤثرًا بعد انتهاء مراسم جنازة الفنان الراحل هاني شاكر.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" نعت فيه الفنان الراحل هاني شاكر، عقب وكتبت: "اللهم نور قبره وأجعل لياليه من أسعد الليالي".

مراسم تشييع جثمان هاني شاكر

وشيع جثمان الراحل هاني شاكر بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أبو شقة، بمنطقة بالم هيلز، بحضور عدد من نجوم الفن وأفراد أسرته ومحبيه، وسط حالة من الحزن التي خيّمت على المشهد، حيث حرص الجميع على توديعه بكلمات مؤثرة ودعوات بالرحمة والمغفرة.

ودفن جثمان الفنان الراحل في مقابر العائلة بمنطقة الواحات، على أن يقام العزاء غدًا الخميس في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد.

معلومات عن هاني شاكر

يعد هاني شاكر من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وُلد في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

انطلقت شهرته لاحقًا بتعاونه مع كبار الملحنين، حيث استطاع أن يثبت موهبته ويُبرز قدراته الصوتية المميزة. وتمكن من التنوع في أدائه وتقديم أعمال متجددة، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي" في فترة وجيزة.

وحققت ألبوماته نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز أعماله: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).

