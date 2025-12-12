والد ضحية التحرش بمدرسة دولية في التجمع يكشف تفاصيل الواقعة

كشف المهندس عمر خليل، والد أحد ضحايا الاعتداءات بمدرسة دولية في التجمع، تفاصيل الواقعة.

وقال "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر": كنت أعيش في أمريكا وفضلت دراسة أولادي في مصر خوفًا عليهم من التعرض لمثل تلك الحوادث في المدارس الأمريكية.

وأضاف أن صدمته كانت أكبر عندما لاحظ تغيرات غريبة على ابنه البالغ 5 سنوات، الذي بدأ يرفض الذهاب للمدرسة، ليكتشف لاحقًا أنه تعرض لاعتداء جسدي.

وأشار المهندس عمر خليل، إلى الدلالة النفسية الخطيرة التي لاحظها على ابنه وغيره من الأطفال المتضررين، متابعًا: "الأطفال مجرد ما يشوفوا صور المعتدي بيصابوا بالانهيار والخوف الشديد".

وأكد: "ابني الوحيد من ضمن 12 حالة حتى الآن اللي بيعرف يتكلم وعنده طلاقة في التحدث، على عكس بقية الأطفال الذين بالكاد يستطيعون الإشارة إلى الصور بسبب صغر سنهم وصدمتهم".

وأوضح ولي الأمر، أنه قرر التقدم ببلاغ رسمي فور علمه بوجود حالة ثانية مماثلة في المدرسة، مشددًا على أن الاعتداء ليس حادثة فردية.

وواصل ولي الأمر: "فيه 12 بلاغ تم تقديمهم من أولياء أمور في المدرسة لتعرض أبنائهم للتحرش الجسدي من أحد العمال بالمدرسة".

ولفت إلى أن لديه 3 أولاد في سنوات دراسية مختلفة في نفس المدرسة، وقد بدأ بالفعل في نقلهم منها العام الماضي بسبب تردي الأوضاع التعليمية.

وقال المهندس عمر خليل: "المدرسة مفيش إدارة لها بتكمل بسبب سوء الأحوال التعليمية بها"، مشيرًا إلى أن البيئة التعليمية والإدارية الفاسدة هي التي سمحت باستمرار مثل هذه الانتهاكات ووصولها إلى هذا الحجم دون رادع.

