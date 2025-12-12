وزير العمل يطالب المؤسسات بالالتزام بتعيين الـ5% من ذوي الهمم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم في 27 محافظة، ضمن جهود الوزارة لتمكين هذه الفئة وإدماجها بشكل كامل في سوق العمل.

وقال "جبران"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه العقود تضمن لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور المقرر قانونيًا، وهو ما يمثل خطوة عملية نحو تحسين ظروفهم المعيشية.

وأضاف وزير العمل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة، قائلًا: "نقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم في مختلف المحافظات".

وتابع أن نسبة تشغيل ذوي الهمم المستهدفة تبلغ 5% من إجمالي عدد العاملين في مختلف القطاعات، داعيًا إلى ضرورة تحقيق هذه النسبة لضمان فرص عادلة.

وأكمل محمد جبران: "نوجه رسالة لكل الشركات بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع ودخولهم في كافة قطاعات العمل".

وشدد على أن قدرات وإمكانات أفراد هذه الفئة تمكنهم من الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية إذا توفرت لهم البيئة الداعمة والفرص المناسبة.

ولفت وزير العمل، إلى أن الوزارة تكثف جهودها لاستقبال طلبات ذوي الهمم والسعي لدمجهم في سوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل تقوم بتوفير إعانة ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات، مما يؤكد دورها في حماية مختلف فئات العاملين وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة