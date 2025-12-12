حماس: قطاع غزة يعيش كارثة حقيقية بسبب المنخفض الجوي ومنع الإعمار

وكالات

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن قطاع غزة يعيش امتدادا حقيقيا لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الإعمار الحقيقي الذي يقي أهالي القطاع من أجواء المنخفض الجوي.

وقال قاسم اليوم الخميس، إن القطاع يعيش كارثة حقيقية مع المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار التي أدت إلى وفاة طفلة إثر انخفاض درجات الحرارة.

ودعا الناطق باسم حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لبدء عملية إعمار قطاع غزة.

كما دعا قاسم الدول العربية الإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحرك جاد وفعلي لإنقاذ قطاع غزة من هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه بفعل التدمير وتوالي المنخفضات الجوية، منوهاً أن هذه مسؤولية تقع على الجميع.