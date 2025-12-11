بالأسماء.. إصابة 10 فتيات في تصادم ميكروباص ونقل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيبت 10 فتيات اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق محطة 2، أمام قرية صابر راضي، بنطاق قسم النوبارية بمحافظة البحيرة.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص إصابة كل من: مريم محمد أحمد 17 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وريدة عبداللطيف أحمد 51 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، شيرين محمد العزب 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، توحيدة مبروك جابر البوشي 32 عامًا، اشتباه كسر بالساقين.

كما أصيبت كل من: فتحية فوزي دسوقي 35 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، جني حسن محمد بكر 15 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، جني حسن مصطفى حسن 17 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، ندى أيمن صلاح الدين محمد 21 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، مريم محمد إبراهيم محمد 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، دعاء جمال إبراهيم محمد 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

نقلت المصابات إلى مستشفى النوبارية،لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.