إعلان

بالأسماء.. إصابة 10 فتيات في تصادم ميكروباص ونقل بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:07 م 11/12/2025

إصابة 10 فتيات في تصادم ميكروباص ونقل بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيبت 10 فتيات اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق محطة 2، أمام قرية صابر راضي، بنطاق قسم النوبارية بمحافظة البحيرة.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص إصابة كل من: مريم محمد أحمد 17 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وريدة عبداللطيف أحمد 51 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، شيرين محمد العزب 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، توحيدة مبروك جابر البوشي 32 عامًا، اشتباه كسر بالساقين.

كما أصيبت كل من: فتحية فوزي دسوقي 35 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، جني حسن محمد بكر 15 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، جني حسن مصطفى حسن 17 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، ندى أيمن صلاح الدين محمد 21 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، مريم محمد إبراهيم محمد 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، دعاء جمال إبراهيم محمد 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

نقلت المصابات إلى مستشفى النوبارية،لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم البحيرة قرية صابر راضي قسم النوبارية مستشفى النوبارية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟