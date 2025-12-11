حصد جائزة نوابغ العرب.. من هو البروفيسور المصري عباس الجمل؟

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز البروفيسور المصري عباس الجمل، أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد، بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025.

وقال محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على "إكس": "الأخوة والأخوات، كما جرت العادة كل عام للاحتفاء بالعقول العربية ضمن جائزة نوابغ العرب وبعد تلقي آلاف الترشيحات، نعلن اليوم الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025، البروفيسور عباس الجمل من مصر، أستاذ هيتاشي في كلية الهندسة بجامعة ستانفورد، قدّم إسهامات علمية رائدة في نظرية معلومات الشبكات التي وضعت الأساس للعديد من الشبكات الرقمية الحديثة حول العالم".

وأضاف: "نشر أكثر من 230 بحثًا علميًا، وكتابه نظرية معلومات الشبكات يُعد مرجعًا عالميًا لطلبة الهندسة والتكنولوجيا، وتستفيد من أبحاثه كبرى الشركات التقنية حول العالم، نبارك للبروفيسور عباس الجمل فوزه ونبارك لمصر وللعالم العربي هذا النبوغ الذي يثبت للعالم أن أمتنا لا تستهلك التقنيات فقط، بل تملك العقول القادرة على صناعتها وقيادة مستقبلها العلمي، عقول تنتظر من يحتفي بها، ويمنحها المنصة التي تستحق".

من هو عباس الجمل؟

عباس الجمل، مهندس كهرباء ورجل أعمال وعالم مصري أمريكي من مواليد 30 أيار مايو 1950، اشتهر بتطويره لعدد من النظريات المهمة في مجال شبكات الاتصال وأجهزة الاستشعار وأنظمة التصوير.

يشغل "الجمل"، حاليًا منصب أستاذ الهندسة في جامعة ستانفورد الأمريكية، وأسس وشارك في تأسيس عدد من شركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا الحيوية بالإضافة لمشاركته في المجالس الاستشارية الفنية والجمعيات العلمية.

وساهم البروفيسور عباس الجمل في تطوير مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة (FPGA) ومستشعرات الصور CMOS المستخدمة في الهواتف الذكية، وأسهمت أعماله في تطوير التقنيات الداعمة لأنظمة الاستشعار الرقمية والحوسبة والاتصالات.

كما عمل أيضًا على تطوير هيكلية المسارات (Routing Architecture) المستخدمة حاليًا في تصميم التطبيقات الإلكترونية المعتمدة على الشرائح الذكية.

وقاد "الجمل"، تطوير مستشعرات الصور CMOS التي تُعد التقنية الأساسية في العديد من كاميرات الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية.

وقد أدت أبحاثه وابتكاراته دورًا مهمًا في تطوير التقنيات الداعمة لنظم الحوسبة والحساسات الرقمية والاتصال.

"الجمل" له مؤلفات علمية مؤثرة، من أبرزها كتابه "نظرية معلومات الشبكات" الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج، والذي يُعد مرجعًا لطلبة الهندسة والتكنولوجيا حول العالم.

مسيرته العلمية

حصل الجمل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1972، ونال درجة الماجستير في الإحصاء ثم الدكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد عام 1978.

وأصبح مديرًا لمختبر نظم المعلومات في جامعة ستانفورد من عام 2003 حتى عام 2012، ثم رئيسًا لقسم الهندسة الكهربائية فيها من عام 2012 إلى عام 2017، وله مساهمات بحثية في نظرية معلومات الشبكة، ووحدات FPGA، وأجهزة وأنظمة التصوير الرقمي، طبقًا للوكالة الإماراتية.

ويحمل "الجمل" 35 براءة اختراع في نظم الشبكات ومصفوفات البوابات القابلة للبرمجة وأجهزة وأنظمة التصوير الرقمي، كما أنه عضو في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للهندسة، وزميل في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، الذي يعد أكبر هيئة مهنية تقنية عالميًا.

