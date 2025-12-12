إبراهيم عيسى: الدين عند الله هو الإسلام.. ودخول الجنة أمر إلهي

ناقش الإعلامي إبراهيم عيسى، مسألة الدين المقبول عند الله ودخول الجنة، مؤكدًا أن الدين عند الله هو الإسلام كما ورد في القرآن.

وأشار "عيسى"، خلال تصريحاته عبر صفحته بمنصة "يوتيوب" إلى أن هذا يعني أن جميع الأديان أنزلها الله، ولكن بنسختها المحمدية أصبحت هي الإسلام.

وأوضح "عيسى": الإسلام دين واحد على السُنة، كل الرسل، مش دين منفصل لكل نبي، وآية: ومن يبتغ غير الإسلام دينًا، معناها أن الدين المقبول عند الله هو التسليم له وطاعته.

وتناول إبراهيم عيسى، مسألة مصير الأشخاص الذين لا يمارسون شعائر دينهم، مستشهدًا برأي "الأئمة الكبار"، موضحًا: الأئمة الكبار قالوا إن من يمارس شعائر دينه وتعاليم ربه فله الجنة.

وأكد إبراهيم عيسى: موضوع مين يدخل الجنة لا يخص أي حد فهو أمر متروك لله عز وجل وحده، ودخول الجنة أمر إلهي لا يخص البشر ولا يجب أن يتدخلوا فيه.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

نتيجة فحص التظلمات في مسابقة وظائف معلم مساعد اللغة العربية