إعلان

إبراهيم عيسى: الدين عند الله هو الإسلام.. ودخول الجنة أمر إلهي

كتب : حسن مرسي

12:19 ص 12/12/2025

الإعلامي إبراهيم عيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناقش الإعلامي إبراهيم عيسى، مسألة الدين المقبول عند الله ودخول الجنة، مؤكدًا أن الدين عند الله هو الإسلام كما ورد في القرآن.

وأشار "عيسى"، خلال تصريحاته عبر صفحته بمنصة "يوتيوب" إلى أن هذا يعني أن جميع الأديان أنزلها الله، ولكن بنسختها المحمدية أصبحت هي الإسلام.

وأوضح "عيسى": الإسلام دين واحد على السُنة، كل الرسل، مش دين منفصل لكل نبي، وآية: ومن يبتغ غير الإسلام دينًا، معناها أن الدين المقبول عند الله هو التسليم له وطاعته.

وتناول إبراهيم عيسى، مسألة مصير الأشخاص الذين لا يمارسون شعائر دينهم، مستشهدًا برأي "الأئمة الكبار"، موضحًا: الأئمة الكبار قالوا إن من يمارس شعائر دينه وتعاليم ربه فله الجنة.

وأكد إبراهيم عيسى: موضوع مين يدخل الجنة لا يخص أي حد فهو أمر متروك لله عز وجل وحده، ودخول الجنة أمر إلهي لا يخص البشر ولا يجب أن يتدخلوا فيه.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

نتيجة فحص التظلمات في مسابقة وظائف معلم مساعد اللغة العربية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلامي إبراهيم عيسى الدين عند الله هو الإسلام دخول الجنة أمر إلهي إبراهيم عيسى عبر صفحته بمنصة يوتيوب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟