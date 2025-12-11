إعلان

ياسمين عبدالعزيز: "تعلمت الدرس في 2025 ولازم أدي ياسمين وأبسطها"

كتب : معتز عباس

11:54 م 11/12/2025

ياسمين عبدالعزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها تعلمت درسا في عام 2025 قبل انتهائه وهو عدم الثقة في أي شخص وأن تحب نفسها أكثر.

وقالت ياسمين عبد العزيز ببرنامج "معكم"، إنها تعلمت درسا مهما في 2025، وهو عدم الثقة في أي شخص سوى الله سبحانه وتعالى.

وأضافت ياسمين: "حاسة إني لازم أحب نفسي، أنا حبيت واديت كل اللي حواليا ما عدا ياسمين.. ودلوقتي عايزة أدي ياسمين وأبسطها".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان".

