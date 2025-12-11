مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

الصدمات تتوالى.. سحب أرض نادي الزمالك في مطروح

كتب : محمد عبد الهادي

11:52 م 11/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (1)
  • عرض 16 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (12)
  • عرض 16 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (15)
  • عرض 16 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (11)
  • عرض 16 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (1)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (8)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (9)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (14)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (10)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (15)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (11)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (12)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقي مسؤولي نادي الزمالك في الساعات الماضية، صدمة جديدة تخص الأرض المخصصة له بمنطقة خليج الغرام في مطروح بالساحل الشمالي.

حيث أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك عن تلقي النادي خطابًا رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي (مرسي مطروح).

وأوضح المركز الاعلامي أن الخطاب يفيد بأن الهيئة بصدد تطوير منطقة خليج الغرام في إطار مشروع قومي لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياه بالمنطقة.

وأشار الخطاب إلى أنه سيتم إيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة على الأراضي والمصايف الكائنة تحت ولاية الهيئة في المنطقة، بما في ذلك أي تراخيص تم إصدارها سابقًا، وعدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى.

من جانبه كلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالنادي بالرد على الخطاب والتعامل مع المستجدات المتعلقة بهذا القرار.

إقرأ أيضًا..

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

بعد توديع البطولة.. ماذا قدم منتخب فلسطين في كأس العرب 2025؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك أرض الزمالك أرض الزمالك في مطروح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟