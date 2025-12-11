تلقي مسؤولي نادي الزمالك في الساعات الماضية، صدمة جديدة تخص الأرض المخصصة له بمنطقة خليج الغرام في مطروح بالساحل الشمالي.

حيث أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك عن تلقي النادي خطابًا رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي (مرسي مطروح).

وأوضح المركز الاعلامي أن الخطاب يفيد بأن الهيئة بصدد تطوير منطقة خليج الغرام في إطار مشروع قومي لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياه بالمنطقة.

وأشار الخطاب إلى أنه سيتم إيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة على الأراضي والمصايف الكائنة تحت ولاية الهيئة في المنطقة، بما في ذلك أي تراخيص تم إصدارها سابقًا، وعدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى.

من جانبه كلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالنادي بالرد على الخطاب والتعامل مع المستجدات المتعلقة بهذا القرار.

