إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

مي سليم

وظهرت مي بإطلالة كاجوال بسيطة، ارتدت توب أبيض وبنطال جينز، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ذهبية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج بالألوان البني، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رنا رئيس

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

عصام صاصا وزوجته

نشرت البلوجر جهاد أحمد الصور الأولى بعد عودتها لزوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي في الصور بلحظات رومانسية برفقة ابنهما "رحيم"

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بملابس رياضية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

أنغام

خطف الفنانة أنغام الأنظار إليها من خلال حفلها الأخير بمركز جابر الثقافي ضمن مهرجان "ليلة عمر" في الكويت، ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

هايدي خالد

شاركت الفنانة هايدي خالد جمهورها صورًا جديدة مع زوجها المخرج هادي الباجوري، توثق من خلالها لحظات صيف 2025، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور مجموعة صور لها أثناء توديع الصيف في مدينة زنجبار، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جريئة.

آية سليم

نشرت الفنانة أية سليم صورة من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

بدرية طلبة

ظهرت الفنانة بدرية طلبة بإطلالة كاجوال ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.