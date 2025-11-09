تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز "تريند" محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعة انفصاله عن زوجته آن الرفاعي.

شائعة انفصال كريم وآن الرفاعي، ترددت قبل فترة، ووقتها حرصا على الظهور معا في أكثر من مناسبة، كما قام بإجراء مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني عبر شاشة dmc، أثناء حلول زوجته ضيفة على إحدى الحلقات.

خلال المداخلة الهاتفية، عبّر عن كريم دعمه الكبير لها، قائلاً: "زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، بس مع الوقت بقيت حابب فكرة إن يبقى ليها شغلها الخاص وتبدع في اللي بتحبه، وأتمنى إنها تشتغل على أزياء مسلسلي الجديد. أنا باخد رأيها في كل حاجة، وبقولها بحبك، وإن شاء الله مشروعك يوصل للعالمية".

يُذكر أن اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز تصدر مؤخرًا محرك البحث "جوجل" بعد تداول شائعة ارتباطه بفنانة شهيرة، وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الشائعات، إذ سبق وترددت أثناء مشاركتهما في بطولة أحد الأعمال الفنية.

اقرأ أيضًا:

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي

"المسار الأزرق" يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

"ملكة جمال".. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأسود في أحدث جلسة تصوير