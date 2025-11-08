بعد ساعات من وفاة والده.. محمد رمضان في عزاء السيناريست أحمد عبدالله- صور

كشف الفنان سعد الصغير عن تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي، إسماعيل الذي تعرض لحادث سير مروع دخل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وعن الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي قال: "النزيف لسه موقفش ومش هينفع يتنقل للقاهرة دلوقتي خالص هو المشكلة عنده في النزيف والقلب وقف مرتين وبإذن الله يقوم بالسلامة ومن أطيب الناس إسماعيل الليثي".

وطلبت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، من متابعي حسابها على تطبيق "تيك توك"، الدعاء للأخير بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه في حالة صحية حرجة.

اقرأ أيضا:

خاص| حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية ونقله للرعاية المركزة

بعد ولادة صعبة.. زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف وتدخل العناية