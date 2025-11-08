إعلان

"قلب إسماعيل الليثي توقف مرتين".. سعد الصغير يكشف حالة المطرب الشعبي بعد تعرضه لحادث

كتب : مروان الطيب

10:16 م 08/11/2025
    شيماء زوجة إسماعيل الليثي
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته
    إسماعيل الليثي
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)
    إسماعيل الليثي
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (1)
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي

كشف الفنان سعد الصغير عن تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي، إسماعيل الذي تعرض لحادث سير مروع دخل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وعن الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي قال: "النزيف لسه موقفش ومش هينفع يتنقل للقاهرة دلوقتي خالص هو المشكلة عنده في النزيف والقلب وقف مرتين وبإذن الله يقوم بالسلامة ومن أطيب الناس إسماعيل الليثي".

وطلبت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، من متابعي حسابها على تطبيق "تيك توك"، الدعاء للأخير بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه في حالة صحية حرجة.

سعد الصغير حادث سير إسماعيل الليثي

