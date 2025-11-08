بالصور- بيومي فؤاد يصل عزاء السيناريست أحمد عبدالله

تصوير- أحمد مسعد:

يقام مساء اليوم السبت، عزاء السيناريست أحمد عبدالله وذلك بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ويشهد العزاء توافد عدد كبير من النجوم وصناع السينما المصرية الذين تعاونوا مع الراحل أحمد عبدالله طوال مسيرته الفنية، منهم المنتج أحمد السبكي، والفنان سيد رجب، الفنان بيومي فؤاد والفنان حسن الرداد.

رحل السيناريست أحمد عبدالله عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، ونعته نقابة المهن السينمائية اعبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيانها: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست الكبير أحمد عبد الله".

وتابع البيان: "نُشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان".

وكانت من أشهر أعماله السينمائية: "الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها من الأعمال الفنية الدرامية.

