تعرض المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لحادث سير مروع على طريق المنيا، وكشفت زوجته شيماء سعيد عن أن حالته سيئة وخطيرة

طلبت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، من متابعي حسابها على تطبيق "تيك توك"، الدعاء للأخير، مشيرة إلى أنه في حالة صحية حرجة.

نشرت سلمى أكثر من فيديو من بداية علمها بالحادث، كان آخرها فيديو قبل ساعة عبر حساب شقيقتها على نفس التطبيق، وقالت فيها: "أنا لسه طالعة البيت دلوقتي، سمعت إن إسماعيل جوز أختي عمل حادثة على طريق المنيا، بالله عليكم عايزة الكل يدعيله يقوم بالسلامة ويطمنها، مش قادرين نروح ولا نعمل أي حاجة، كل اللي يشوف الفيديو يدعيله ربنا يقومه بالسلامة".

كما نشرت صورة تكشف عن تهشم الجزء الأمامي من السيارة التي كان يتواجد بها وقت الحادث.

وقالت في فيديو جديد"أي حد من المنيا يعرف رعاية مركزة يبعتلي دلوقتي حالا، إسماعيل بيموت بالله عليكم يا جماعة، ابعتولنا هو في مستشفى في المنيا، أي حد يعرف مكان لرعاية مركزة يبعتلي أنا رايحة في الطريق".

أما الفيديو الثالث الذي نشرته على حساب شقيقتها شيماء زوجة الليثي، فظهرتا فيه معا، وقالت سلمى "طلبت اكتر من عشرين مرة عايزين سرير رعاية لإسماعيل بقاله 8 ساعات في الإنعاش ومفيش رعاية ليه"، بينما ظهرت زوجته وهي منهارة من البكاء.

ويتضمن هذا التقرير معلومات عن إسماعيل الليثي:

1-من مواليد 1989 بحي إمبابة محافظة الجيزة،

2- بدأ عمله كمطرب في الأفراح الشعبية.

3- يتابع 92 ألف متابع على انستجرام.

4- ودع إسماعيل الليثي نجله رضا العام الماضي بعد أن سقط من شرفة منزل جدته.

5- كانت أولى مشاركاته في عالم التمثيل بفيلم "عنتر وبيسة" عام 2014.

6- شارك الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل "ابن حلال" عام 2014.

7- كانت آخر مشاركاته التمثيلية بفيلم "جدو نحنوح" عام 2018.

8- على علاقة صداقة بعدد من مطربي المهرجانات منهم حسن شاكوش وعمر كمال وعصام صاصا.

9- شارك في كتابة أغاني مسلسل "إزي الصحة" عام 2017 بطولة الفنان أحمد رزق.

10- زوجته شيماء سعيد خبيرة التجميل.