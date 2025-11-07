احتفالا بعيد ميلادها.. مي سليم تنشر صورًا جديدة وتعلق: ولدت من جديد

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 6 نوفمبر من كل عام.

وارتدت مي فستانا من اللونين الأسود والأبيض، وظهرت في بعض الصور وأمامها كعكة عيد الميلاد، وتحمل شمعة واحدة فقط.

وعلقت مي "شمعة واحدة، بداية جديدة. هذا العام، ولدتُ من جديد: أقوى، وأكثر حكمة"، وانهالت عليها التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها، ومن بينها: كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة، عيد ميلاد سعيد يا قمر، أحلى فنانة وأحلى مطربة، ميمو.

مي سليم شاركت في 2024 ببطولة الجزء الرابع من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" أمام الفنان حمادة هلال، ومسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، إلى جانب فيلم "بنقدر ظروفك" مع الفنان أحمد الفيشاوي.