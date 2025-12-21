محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2025

اختارت صحيفة ليكيب الفرنسية التشكيلة المثالية للاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق اليوم في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

وشهدت التشكيل تصدر النجم المصري محمد صلاح، رفقة عدد من النجوم الكبار، مثل اشرف حكيمي نجم المنتخب وباريس سان جيرمان

وجاءت التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

حراسة المرمى إدوارد ميندي حارس منتخب السنغال والنادي الأهلي السعودي.

بينما جاء خط الدفاع مكوّنًا من أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، وخاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال والهلال السعودي، وريان آيت نوري لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي، إلى جانب إيفان نديكا مدافع منتخب كوت ديفوار وروما الإيطالي.

وفي خط الوسط تواجد بابي سار لاعب منتخب السنغال وتوتنهام الإنجليزي، وكارلوس باليبا لاعب منتخب الكاميرون وبرايتون، إضافة إلى رياض محرز نجم منتخب الجزائر والأهلي السعودي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي.

أما خط الهجوم فضم الثنائي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا وجالاتا سراي التركي.

وعلى مقاعد البدلاء اختارت الصحيفة كلاً من:

ياسين بونو حارس الهلال السعودي، وإدموند تابسوبا لاعب باير ليفركوزن، ورامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند، وإيف بيسوما لاعب توتنهام، وفرانك كيسي لاعب الأهلي السعودي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، وبريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، وأديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي.