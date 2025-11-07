أعلن الفنان محمد رمضان منذ قليل وفاة والده، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وكتب رمضان: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948 – 2025)".

كان والد محمد رمضان دائم الابتعاد عن الأضواء، ولم يظهر معه في المناسبات العامة أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يسبق للفنان أن نشر صور تجمعه بوالده.

وفي عام 2015، ظهر محمد رمضان داخل منزله في لقاء تليفزيوني بحضور والدته وزوجته وشقيقيه محمود وإيمان، بينما غاب والده عن الظهور، ما أثار العديد من التساؤلات

ولكن الفنان تحدث عن والده قائلاً: "أبويا هو كل حاجة.. أحن قلب في الدنيا، وإحنا ماشيين ببركته. عمره ما كان له صديق يدخل بيتنا، بينام الساعة 8 ويصحى قبل الفجر يصلي القيام، وبعدها يقرأ الجرائد والمصحف، لأنه الحمد لله حافظ القرآن كله".

وأضاف: "اتعلمت منه الالتزام، عمره ما شغل باله بأي حاجة في الدنيا، وهو مصدر الكوميديا في حياتي، أكتر حد بيضحكني، وكوميدي بطبعه. طموحه كله فينا إحنا، إننا نكون بخير وأحسن. كان حلمه الوحيد إنه يطلع الحج، وبعد ما حج، بقى كل حلمه فينا إحنا أولاده".

وبعد عامين ونصف من هذا اللقاء، ظهر والد محمد رمضان لأول مرة مع العائلة في افتتاح محل العسل الذي تمتلكه شقيقته إيمان رمضان بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي.