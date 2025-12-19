تركي آل الشيخ يعلن إطلاق باقة اشتراك واحدة تضم"شاهد وosn و disney"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق باقة اشتراك واحدة تضم "شاهد وosn و disney".

ونشر آل الشيخ، بوستر يضم الـ 3 منصات، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إطلاق باقة اشتراك واحدة تضم "شاهد وOSN+ وDisney+ .. في اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها .. وتضع مجموعة MBC في صدارة المشهد الترفيهي عربيًا وعالميًا.. ضربة معلم".

وكان تركي آل الشيخ، كشف توضيحا عن فيلم "الست" في تدوينة سابقة بنفس التطبيق، قال فيها: "توضيح بشأن فيلم الست.. إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”، أود توضيح الآتي:

- لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم.

- دور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.

- الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر.

- الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية.

- لا توجد لي شخصيًا، ولا لـ موسم الرياض، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

- الزج باسمي أو بإسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة.

- المخرج، الكاتب، أبطال الفيلم، والشركة المنتجة جميعهم مصريون.

- موسم الرياض أول من كرم الفنانة القديرة أم كلثوم، وهذا موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني الارتباط بإنتاج هذا الفيلم.

وأختتم "هذا التوضيح لوضع الأمور في إطارها الصحيح، والتمييز بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي".