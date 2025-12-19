عمرو دياب يعلنها صراحة من زفاف صديقه: "أنا بطلت أغني في أفراح"

بعد شائعة ارتباطها بـ مصطفى أبو سريع.. أول تعليق من إيرينا يسري

كتب- هاني صابر:

حضر الهضبة عمرو دياب، أمس الخميس، حفل زفاف صديقه محمد شلبي الذي أقيم بمنطقة الأهرامات، مؤكدا: "أنا بطلت أغني في أفراح".

وقال عمرو دياب خلال حفل الزفاف موجها حديثه لشلبي: "أنا بطلت أفراح وهو عارف وماسك كل حاجة بس فرحه ده أهم حاجة عندي، وألف مليون مبروك لأخويا وحبيبي محمد شلبي وعروسته القمر".

وشارك عمرو دياب في الغناء بحفل الزفاف ابنته جنا التي قال لها أمام الحضور: "صحابها قالولي هي اللي نجحتك، يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك".

يذكر أن، عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.