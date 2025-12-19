إعلان

عمرو دياب يعلنها صراحة من زفاف صديقه: "أنا بطلت أغني في أفراح"

كتب : هاني صابر

03:09 م 19/12/2025
    اطلالة جنا مع والدها بحفل زفاف صديقتها
    جنا تغني مع والدها عمرو دياب
    عمرو دياب يغني مع ابنته جنا
    عمرو دياب
    عمرو دياب بحفل زفاف صديقه محمد شلبي
    عمرو دياب وابنته جنا

كتب- هاني صابر:

حضر الهضبة عمرو دياب، أمس الخميس، حفل زفاف صديقه محمد شلبي الذي أقيم بمنطقة الأهرامات، مؤكدا: "أنا بطلت أغني في أفراح".

وقال عمرو دياب خلال حفل الزفاف موجها حديثه لشلبي: "أنا بطلت أفراح وهو عارف وماسك كل حاجة بس فرحه ده أهم حاجة عندي، وألف مليون مبروك لأخويا وحبيبي محمد شلبي وعروسته القمر".

وشارك عمرو دياب في الغناء بحفل الزفاف ابنته جنا التي قال لها أمام الحضور: "صحابها قالولي هي اللي نجحتك، يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك".

يذكر أن، عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

عمرو دياب حفل زفاف محمد شلبي منطقة الأهرامات

