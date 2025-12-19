يارا السكري تستعرض إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

فادي خفاجة لـ مها أحمد ومجدي كامل: حقكم على راسي وكانت لحظة شيطان

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال عدا الكلام، قمر، إيه الجراءة دي، حلوة".

يذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي.