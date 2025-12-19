إعلان

يارا السكري تستعرض إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

11:25 ص 19/12/2025
    يارا السكري تستعرض إطلالتها
    يارا السكري تضع مكياج
    يارا السكري جريئة
    يارا السكري
    يارا السكري بإطلالة جريئة

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال عدا الكلام، قمر، إيه الجراءة دي، حلوة".

يذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي.

يارا السكري إطلالة جريئة إنستجرام

