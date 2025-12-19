بعد شائعة ارتباطها بـ مصطفى أبو سريع.. أول تعليق من إيرينا يسري

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من حفل شاهد الذي أقيم قبل أيام في القاهرة.

وظهرت جومانا مرتدية فستان أسود أنيق، واكتفت في تعليقها بوضع قلوب باللون الأخضر، ونالت الصور إعجاب جمهورها، ومن بين تعليقاتهم: "الأسود يليق بيكي يا أميرة"، "كتير بتجنني"، "الملكة"، "شو هالجمال"، "أيقونة".

جومانا مراد أطلت على جمهورها في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، نسرين أمين، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وشاركت جومانا في السباق الرمضاني لعام 2025 ببطولة مسلسل أم أربعة وأربعين، مع النجمات: سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعبير أحمد، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح.