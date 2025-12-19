إعلان

18 صورة من حفل زفاف آدم خطاب ابن الفنانة حنان ترك

كتب : هاني صابر

02:20 م 19/12/2025
    ابن حنان ترك مع عروسته (2)
    ابن حنان ترك يرقص بحفل زفافه
    ابن حنان ترك يطلق الألعاب النارية
    ابن حنان ترك يوقع عقد الزواج (1)
    ابن حنان ترك يوقع عقد الزواج (2)
    ادم خطاب بحفل زفافه
    ادم خطاب مع صديقيه بحفل زفافه
    ابن حنان ترك يحتضن عروسته
    أصدقاء آدم خطاب يطلقون الألعاب النارية (1)
    أصدقاء آدم خطاب يطلقون الألعاب النارية (2)
    حفل زفاف ادم خطاب ابن حنان ترك (1)
    حفل زفاف ادم خطاب ابن حنان ترك (2)
    رقص ابن حنان ترك بحفل زفافه
    عروسة آدم ابن حنان ترك
    آدم خطاب مع عروسته
    لحظة توقيع ابن حنان ترك عقد القران (2)
    ابن حنان ترك مع عروسته (1)
    لحظة توقيع ابن حنان ترك عقد القران (1)

كتب- هاني صابر:

احتفل آدم خطاب ابن الفنانة المعتزلة حنان ترك، مساء أمس الخميس، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر يوسف خطاب الشقيق الأكبر لـ آدم، صورا ومقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، يظهر من خلالها مراسم وأجواء الاحتفال بزفاف "آدم".

وأطلق "آدم" الألعاب النارية بنفسه احتفالا بزفافه وسط حضور عدد من أصدقائه وأهالي العروسين.

وأثار عدم ظهور الفنانة حنان ترك في الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف آدم خطاب حالة من الاستغراب.

آدم خطاب حنان ترك حفل زفاف حفل زفاف آدم خطاب

