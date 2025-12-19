18 صورة من حفل زفاف آدم خطاب ابن الفنانة حنان ترك

عمرو دياب يعلنها صراحة من زفاف صديقه: "أنا بطلت أغني في أفراح"

كتب- هاني صابر:

احتفل آدم خطاب ابن الفنانة المعتزلة حنان ترك، مساء أمس الخميس، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر يوسف خطاب الشقيق الأكبر لـ آدم، صورا ومقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، يظهر من خلالها مراسم وأجواء الاحتفال بزفاف "آدم".

وأطلق "آدم" الألعاب النارية بنفسه احتفالا بزفافه وسط حضور عدد من أصدقائه وأهالي العروسين.

وأثار عدم ظهور الفنانة حنان ترك في الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف آدم خطاب حالة من الاستغراب.