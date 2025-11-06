هايدي خالد تنشر 15 صورة جديدة من حفل زفافها على هادي الباجوري

"بتصغر في السن".. شيرين رضا رشيقة في أحدث جلسة تصوير

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة أنيقة ولون شعر غامق.

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشيرت أبيض وليجن باللون الوردي في الجيم.

هنا شيحة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت بدلة باللون الأصفر ونسقتها مع توب أبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

أحمد العوضي ويارا السكري

خطفت كل من الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري الأنظار إليهما، وشارك العوضي جمهوره صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "علي كلاي" عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بلوك جديد وإطلالة كاجوال أنيقة.

داليا شوقي

شاركت الفنانة الشابة داليا شوقي جمهورها صورًا جديدة لها أثناء زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الخاص من خلال خاصية "القصص القصيرة" صورة جديدة لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بإطلالة غريبة، إذ ارتدت جاكيت باللون الأسود ونسقته مع ليجن بنفس اللون، وظهرت بشعر غير متناسق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورًا لها من كواليس فيلمها الجديد "قصر الباشا"، والمقرر عرضه اليوم في جميع دور العرض.