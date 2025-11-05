هايدي خالد تنشر 15 صورة جديدة من حفل زفافها على هادي الباجوري

حقيقة ارتباط نيللي كريم بلاعب كرة قدم في الدوري الممتاز.. ما القصة؟

شاركت الفنانة هايدي خالد جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة من حفل زفافها على المخرج هادي الباجوري، الذي أقيم الخميس الماضي 31 أكتوبر.

ونشرت هايدي جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان الزفاف.

احتفل المخرج هادي الباجوري بزفافه على الفنانة هايدي خالد في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر هادي الباجوري في الصور الأولى من حفل الزفاف مرتديا بدلة الزفاف ومن خلفه زوجته هايدي خالد مرتدية فستان الزفاف.

عقد المخرج هادي الباجوري قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الماضي.

