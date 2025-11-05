بعد إعلانه السفر.. هل تعرض مسلم للظلم؟ وكيل الموسيقيين يجيب

قبل عرضه بالسينمات.. صدقي صخر يشارك جمهوره صورًا من كواليس "قصر الباشا"

علق الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على تأكيد مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، تعرضه للظلم من مجلس النقابة.

وتحدث حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "مفيش حاجة من خالص من الكلام ده حصلت معه".

وتابع: "تم منح مسلم، فرص عديدة لحل أزماته مع المنتجين و المتعهدين، وتم استدعائه للتحقيق، ولم يلتزم، عليه حل مشاكله، والرد على الشكاوى المتعددة ضده".

وأعلن مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عزمه السفر للخارج، بدعوى تعرضه للظلم، ومنعه من العمل.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، في مارس الماضي، قرار بإيقاف مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا محمد علي مسلم، وشهرته مسلم عن الغناء وذلك بعد الإطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حقه، وعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

وقررت النقابة، إنهاء التصريح السنوي الصادر لـ مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، وتعميم القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة، وذلك بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضده ، وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.