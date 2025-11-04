إعلان

"العين فلقت الحجر".. جوري بكر تكشف عن إصابتها في يدها

كتب : مروان الطيب

08:22 م 04/11/2025
    جوري بكر وهي تمارس التنس
    جوري بكر وهي تمارس التنس (3)
    جوري بكر في دبي (2)
    جوري بكر وهي تمارس التنس
    جوري بكر وهي تمارس التنس (1)
    جوري بكر تلعب تنس (2)
    جوري بكر
    جوري بكر
    جوري بكر
    جوري بكر (5)
    جوري بكر (2)
    جوري بكر
    جوري بكر
    جوري بكر بفستان صيفي

كشفت الفنانة جوري بكر عن إصابتها في كف يدها عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

نشرت جوري صورة لجرح غائر في كف يدها، وكتبت: "اللهم لك ألف حمد وشكر، فلقت الحجر وفلقت إيدي اللهم لا اعتراض".

وشاركت الفنانة جوري بكر مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاونت خلالها مع عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعرضوا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن جوري بكر تشارك النجم ياسر جلال بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

جوري بكر على انستجرام

جوري بكر انستجرام إصابة جوري بكر

