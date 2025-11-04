هوت شورت وإطلالات جريئة.. 15 صورة لنجمات الفن في صيف 2025

خطفت عدد من نجمات الفن الأنظار خلال صيف 2025 بإطلالاتهن الجريئة والـ "هوت شورت"، وأثارت بعض الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين إشادة بجرأتهم وانتقاد لتلك الإطلالات غير التقليدية.

وتصدرت القائمة أسماء بارزة من بينهن: هيفاء وهبي، هدى المفتي، نسرين طافش، صبا مبارك، نيللي كريم، كارولين عزمي، يارا السكري، باسكال مشعلاني

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لنجوم الفن بالـ"هوت شورت" في صيف 2025، والتي أصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا.



اقرأ أيضًا:

أحمد السقا يكشف تفاصيل حالته الصحية ويعلق على إمكانية ارتباطه







بعد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل





رئيس مؤسسة البحر الأحمر السينمائي يعلن فيلم افتتاح الدورة الخامسة: يجمع الشرق بالغرب





أنطوان خليفة: أفلام الدورة الخامسة من "البحر الأحمر السينمائي" أثرت فينا وأبهرتنا



