هوت شورت وإطلالات جريئة.. 15 صورة لنجمات الفن في صيف 2025

كتب : نوران أسامة

02:57 م 04/11/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي (1)_6
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك (3)_5
  • عرض 7 صورة
    باسكال مشعلاني_1
  • عرض 7 صورة
    بتول حداد_2
  • عرض 7 صورة
    جومانا مراد......__3
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي (4)_7

خطفت عدد من نجمات الفن الأنظار خلال صيف 2025 بإطلالاتهن الجريئة والـ "هوت شورت"، وأثارت بعض الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين إشادة بجرأتهم وانتقاد لتلك الإطلالات غير التقليدية.

وتصدرت القائمة أسماء بارزة من بينهن: هيفاء وهبي، هدى المفتي، نسرين طافش، صبا مبارك، نيللي كريم، كارولين عزمي، يارا السكري، باسكال مشعلاني

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لنجوم الفن بالـ"هوت شورت" في صيف 2025، والتي أصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا.


نجمات الفن هوت شورت إطلالات جريئة

